В Испании "накрыли" банду с 500 кг кокаина. Среди задержанных — эстонец

Наркотики были спрятаны в тайнике судна для увеселительных поездок, принадлежащего гражданину Нидерландов.

Операция были проведена национальной полицией Испании, государственной полицией и налоговым департаментом в сотрудничестве с полицией Нидерландов, Эстонии и Португалии.

За бандой следили в течение нескольких лет.