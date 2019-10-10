В Испании "накрыли" банду с 500 кг кокаина. Среди задержанных — эстонец

Испанская полиция задержала автомобиль с 500 кг кокаина и иных наркотических веществ. По делу задержаны пять человек, в том числе гражданина Эстонии.
Наркотики были спрятаны в тайнике судна для увеселительных поездок, принадлежащего гражданину Нидерландов.
Операция были проведена национальной полицией Испании, государственной полицией и налоговым департаментом в сотрудничестве с полицией Нидерландов, Эстонии и Португалии.
За бандой следили в течение нескольких лет.
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Скандал в ЖК. Карамушкина демонстративно покинула зал заседаний
Факты о Горбачевой, которые никогда бы не озвучили в СССР
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии