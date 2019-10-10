10.10.2019, 08:31

В Испании "накрыли" банду с 500 кг кокаина. Среди задержанных — эстонец

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rus.delfi.ee
EST 18
В Испании "накрыли" банду с 500 кг кокаина. Среди задержанных — эстонец
Foto: Guardia Civil

Испанская полиция задержала автомобиль с 500 кг кокаина и иных наркотических веществ. По делу задержаны пять человек, в том числе гражданина Эстонии.

Наркотики были спрятаны в тайнике судна для увеселительных поездок, принадлежащего гражданину Нидерландов.

Операция были проведена национальной полицией Испании, государственной полицией и налоговым департаментом в сотрудничестве с полицией Нидерландов, Эстонии и Португалии.

За бандой следили в течение нескольких лет.

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