В Испании "накрыли" банду с 500 кг кокаина. Среди задержанных — эстонец

Испанская полиция задержала автомобиль с 500 кг кокаина и иных наркотических веществ. По делу задержаны пять человек, в том числе гражданина Эстонии.
Наркотики были спрятаны в тайнике судна для увеселительных поездок, принадлежащего гражданину Нидерландов.
Операция были проведена национальной полицией Испании, государственной полицией и налоговым департаментом в сотрудничестве с полицией Нидерландов, Эстонии и Португалии.
За бандой следили в течение нескольких лет.
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