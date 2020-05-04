В Икла задержаны трое нарушителей границы, которые ходили в Латвию за спиртным

По словам руководителя оперативного штаба Ляэнеской префектуры Юллара Кютта, до чрезвычайного положения люди привыкли без проблем передвигаться между Эстонией и Латвией, но сейчас восстановлен пограничный контроль, и пересекать границу в не предназначенном для этого месте запрещено.

Кютт отметил, что пересечение границы в неположенном месте группой лиц наказывается в уголовном порядке.

"По предварительной информации, женщина и мужчины ходили в Латвию покупать алкоголь и хотели по возвращению в Эстонию избежать обязательной двухнедельной изоляции", — сказал Кютт.

Границу между Эстонией и Латвии в период действия пограничного контроля можно пересекать только через погранпункты в Валга, Мурата, Лилли и Икла.

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