31.08.2020, 15:27

В Ида-Вирумаа женщина ударила полицейских

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EST 93
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В минувшую пятницу в волости Алутагузе женщина ударила полицейских, сообщила Ида-Вируская префектура Департамента полиции и погранохраны.

Представители власти находились при исполнении служебных обязанностей.

После инцидента полицейские продолжили выполнять свои функции по охране порядка, а 35-летней женщине пришлось пройти в отделение полиции для дачи объяснений.

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