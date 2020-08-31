В Ида-Вирумаа женщина ударила полицейских

В минувшую пятницу в волости Алутагузе женщина ударила полицейских, сообщила Ида-Вируская префектура Департамента полиции и погранохраны.
Представители власти находились при исполнении служебных обязанностей.
После инцидента полицейские продолжили выполнять свои функции по охране порядка, а 35-летней женщине пришлось пройти в отделение полиции для дачи объяснений.
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России
Что заявил именитый адвокат по делу Ефремова
Места в России, где круче чем за границей
Мать двух детей превратила заброшенный дом в сказочный уголок