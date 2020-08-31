31.08.2020, 15:27
В Ида-Вирумаа женщина побила полицейских
В минувшую пятницу в волости Алутагузе женщина ударила полицейских, сообщила Ида-Вируская префектура Департамента полиции и погранохраны.
В минувшую пятницу в волости Алутагузе женщина ударила полицейских, сообщила Ида-Вируская префектура Департамента полиции и погранохраны.
Представители власти находились при исполнении служебных обязанностей.
После инцидента полицейские продолжили выполнять свои функции по охране порядка, а 35-летней женщине пришлось пройти в отделение полиции для дачи объяснений.
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