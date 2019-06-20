В Ида-Вирумаа выскочивший на дорогу лось спровоцировал ДТП со смертельным исходом

По данным полиции, инцидент случился в 00:25 на 152-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль BMW X6, которым управлял 53-летний мужчина, столкнулся с лосем.
После столкновения лося отбросило на ехавшую в противоположном направлении автомашину Peugeot Rifter с 40-летним мужчиной за рулем.
Сообщается, что сохатый пробил лобовое стекло, оказался в салоне минивэна, а затем вылетел обратно на дорогу через заднюю дверь.
В результате ДТП погибла ехавшая в Peugeot на переднем пассажирском сиденье 40-летняя женщина.
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