20.06.2019, 07:40

В Ида-Вирумаа выскочивший на дорогу лось спровоцировал ДТП со смертельным исходом

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rus.delfi.ee
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Põder jahutab end kraavis.
фото иллюстративноеFoto: Annika Ratt

В ночь на четверг в результате ДТП в Ида-Вируском уезде погибла женщина. Трагический инцидент произошел из-за выскочившего на проезжую часть лося, пишет rus.err.ee.

По данным полиции, инцидент случился в 00:25 на 152-м километре шоссе Таллинн-Нарва, где автомобиль BMW X6, которым управлял 53-летний мужчина, столкнулся с лосем.

После столкновения лося отбросило на ехавшую в противоположном направлении автомашину Peugeot Rifter с 40-летним мужчиной за рулем.

Сообщается, что сохатый пробил лобовое стекло, оказался в салоне минивэна, а затем вылетел обратно на дорогу через заднюю дверь.

В результате ДТП погибла ехавшая в Peugeot на переднем пассажирском сиденье 40-летняя женщина.

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