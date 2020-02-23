В Ида-Вирумаа водитель заснул за рулем и совершил аварию: три человека в больнице(1)
Вчера в Ида-Вирумаа произошла авария, причиной которой стало то, что водитель заснул за рулем.
Вчера в Ида-Вирумаа произошла авария, причиной которой стало то, что водитель заснул за рулем.
Авария произошла 22 февраля в 16:10 возле Вабадузе, 22 в Нарва-Йыэсуу. 34-летний водитель легкового автомобиля Toyota Yaris заснул за рулем, в результате чего машина отклонилась на встречную полосу и столкнулась там с легковым автомобилем Volkswagen Golf, которым управлял 42-летний мужчина.
Пассажир Toyota (12-летний мальчик) и пассажиры Volkswagen (10-летний мальчик и 41-летняя женщины) были доставлены в Нарвскую больницу.
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