02.01.2020, 07:34

В Ида-Вирумаа водитель Jaguar XJ сбил столб — машина перевернулась на крышу


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Politseioperatsioon Suurupis
Politseioperatsioon SuurupisFoto: Taavi Sepp

Происшествие произошло 1-го января в 5:34 в Нарва-Йыэсуу на улице Вабадузе.

45-летний мужчина выехал с дороги, сбил столб возле автобусной остановки, после этого автомобиль столкнулся с деревом и перевернулся на крышу.

Водителя и 34-летняя женщину доставили в Центральную больницу Ида-Вирумаа. 38-летней женщине и 36-летнему мужчине оказали первую помощь на месте. Подробности ДТП выясняются.

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