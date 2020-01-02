02.01.2020, 07:34
В Ида-Вирумаа водитель Jaguar XJ сбил столб — машина перевернулась на крышу
Происшествие произошло 1-го января в 5:34 в Нарва-Йыэсуу на улице Вабадузе.
Происшествие произошло 1-го января в 5:34 в Нарва-Йыэсуу на улице Вабадузе.
45-летний мужчина выехал с дороги, сбил столб возле автобусной остановки, после этого автомобиль столкнулся с деревом и перевернулся на крышу.
Водителя и 34-летняя женщину доставили в Центральную больницу Ида-Вирумаа. 38-летней женщине и 36-летнему мужчине оказали первую помощь на месте. Подробности ДТП выясняются.
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