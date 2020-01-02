В Ида-Вирумаа водитель Jaguar XJ сбил столб — машина перевернулась на крышу

45-летний мужчина выехал с дороги, сбил столб возле автобусной остановки, после этого автомобиль столкнулся с деревом и перевернулся на крышу.

Водителя и 34-летняя женщину доставили в Центральную больницу Ида-Вирумаа. 38-летней женщине и 36-летнему мужчине оказали первую помощь на месте. Подробности ДТП выясняются.