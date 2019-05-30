30.05.2019, 16:49

В Ида-Вирумаа пропала 17-летняя девушка: полиция просит помощи

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девушка может находиться в Таллинне!
rus.delfi.ee
EST 115
Marita
MaritaFoto: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 17-летней Мариты, которая ушла из дома в Кивиыли утром вторника, 28 мая, и до сих пор не вернулась. Девушка может находиться в Таллинне.

Полицейские пообщались с близкими и знакомыми девушки, собрали разную информацию о местах, где она может находиться, и проверили разные адреса, но местонахождение Мариты пока установить не удалось. Ее мобильный телефон выключен.

Ее рост примерно 158 см, она стройного телосложения. И Мариты покрашенные в красный цвет волосы до плеч, она носит серьги в губе и в носу. На ней были черная куртка и черные джинсы.

Полиция просит всех, кто видел Мариту после 28 мая или имеют информацию о ее местонахождении, сообщить об это по номеру 112.

Marita Foto: PPA
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