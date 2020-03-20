В Ида-Вирумаа по ходатайству прокуратуры был взят под стражу 28-летний пьяный водитель

Ранее подозреваемый был наказан в уголовном порядке за управление моторно-транспортным средством в состоянии опьянения.
По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Прийта Тыниссона он ходатайствовал о заключении мужчины под стражу в связи с тем, что предыдущее наказание не оказала на него соответствующего влияния и после освобождения из тюрьмы он продолжил как употреблять алкоголь, так и садится в пьяном виде за руль.
”По оценке прокуратуры управление транспортным средством в состоянии опьянения представляет большую опасность и поэтому является недопустимым в обществе. Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых распространенных и опасных видов преступлений, которые затрагивают нас всех, поэтому взятие подозреваемого под стражу является крайне необходимой мерой. Взятие под стражу является сигналом того, что несмотря на чрезвычайное положение в стране, система правосудия по-прежнему эффективна”, — пояснил помощник прокурора Тыниссон.
Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб благодарит гражданина, который сообщил о возможно употреблявшим алкоголь водителе.
”Крайне безответственно садиться за руль, употребив алкоголь. Важно отметить, что все водители, находясь за рулем, несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь и здоровье остальных участников дорожного движения”, — добавил Урб.
По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешение Вируского Уездного суда мужчина был взят под стражу сроком на 2 месяца.
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