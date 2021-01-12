В Ида-Вирумаа горит дом попечения: трое погибших

Сегодня вечером в волости в деревне Аа волости Люганузе Ида-Вируского уезда загорелся дом попечения. В результате пожара погибли три человека.
Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 22:16. Сейчас происходит эвакуация жителей и работников дома попечения.
К моменту прибытия пожарных здание было охвачено пламенем. Сообщается, что на момент пожара в доме находились 48 человек. Людей сразу стали эвакуировать из дома.
Спасатели обнаружили в здании двух погибших, один человек скончался в машине скорой по пути в больницу.
Пожару присвоена высшая степень сложности.
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