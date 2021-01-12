В Ида-Вирумаа горит дом попечения: трое погибших

Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 22:16. Сейчас происходит эвакуация жителей и работников дома попечения.

К моменту прибытия пожарных здание было охвачено пламенем. Сообщается, что на момент пожара в доме находились 48 человек. Людей сразу стали эвакуировать из дома.

Спасатели обнаружили в здании двух погибших, один человек скончался в машине скорой по пути в больницу.

Пожару присвоена высшая степень сложности.

Käivad tulekahju kustutustööd. Kaasatud on Lüganuse valla ametnik, kes tegeleb hooldekodu evakueeritud elanikega. Teeolud on halvad, leitud sahk teelt lume lükkamiseks. Kiirabi tegeleb kannatanutega. Hukkunuid on 3 inimest. https://t.co/iFAoCG6m5j — Päästeamet (@paasteamet) January 12, 2021