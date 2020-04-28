В Хяэдемеэсте в столкновении фургона и грузовика погиб человек
Один человек погиб во вторник утром в дорожно-транспортном происшествии в волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда.
Один человек погиб во вторник утром в дорожно-транспортном происшествии в волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда.
Сообщение об аварии на 140-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла поступило в полицию 28 апреля в 3:29, пишет RusERR со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.
По первоначальным данным, на дороге столкнулись грузовой автомобиль с латвийскими номерами и фургон Ford Transit, водитель которого погиб в результате столкновения. Водитель грузовика не пострадал.
Обстоятельства ДТП уточняются, движение транспорта в месте аварии осуществляется в обычном режиме.
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