В Хяэдемеэсте пропала 45-летняя женщина. Ее жизни угрожает опасность

Женщина ушла вечером 13 июня из дома в селе Метсапооле волости Хяэдемеэсте, рано утром в пятницу ее видели в деревне Маяка.

Женщина страдает заболеваниями, которые требуют помощи сторонних лиц.

У женщины может быть на голове желтая кепка, одета — в синюю кофту, на ногах — серые тренировочные брюки.

Если у вас есть информация о местонахождении Айли, позвоните по телефону 112.