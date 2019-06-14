14.06.2019, 20:01

В Хяэдемеэсте пропала 45-летняя женщина. Ее жизни угрожает опасность

 (1)
rus.delfi.ee
EST
В Хяэдемеэсте пропала 45-летняя женщина. Ее жизни угрожает опасность
PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 45-летней Айли. Без посторонней помощи ее жизнь и здоровье может оказаться в опасности.

Женщина ушла вечером 13 июня из дома в селе Метсапооле волости Хяэдемеэсте, рано утром в пятницу ее видели в деревне Маяка.

Женщина страдает заболеваниями, которые требуют помощи сторонних лиц.

У женщины может быть на голове желтая кепка, одета — в синюю кофту, на ногах — серые тренировочные брюки.

Если у вас есть информация о местонахождении Айли, позвоните по телефону 112.

Читайте также:
Читайте также: