В Хяэдемеэсте пропала 45-летняя женщина. Ее жизни угрожает опасность

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 45-летней Айли. Без посторонней помощи ее жизнь и здоровье может оказаться в опасности.
Женщина ушла вечером 13 июня из дома в селе Метсапооле волости Хяэдемеэсте, рано утром в пятницу ее видели в деревне Маяка.
Женщина страдает заболеваниями, которые требуют помощи сторонних лиц.
У женщины может быть на голове желтая кепка, одета — в синюю кофту, на ногах — серые тренировочные брюки.
Если у вас есть информация о местонахождении Айли, позвоните по телефону 112.
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