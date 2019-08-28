28.08.2019, 08:35

В ходе тушения пожара в Сиргала спасатели нашли тело пожилого мужчины


rus.delfi.ee
EST 4
Päästeameti uued redelautod
Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

Сегодня ночью в районе Нарва-Йыэсуу в деревне Сиргала был пожар, в ходе тушения которого нашли тело 65-летнего мужчины.

В 00:32 Центр тревоги получил сообщение, что на Сиргала теэ горит двухэтажный частный дом.

По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили, что дом горит открытым пламенем, и сразу приступили к тушению.

В ходе спасательных работ спасатели нашли тело 65-летнего мужчины. Спасатели локализовали пожар к 3:54. Причину возникновения и обстоятельства пожара выяснит следствие.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: