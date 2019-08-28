28.08.2019, 08:35
В ходе тушения пожара в Сиргала спасатели нашли тело пожилого мужчины
Сегодня ночью в районе Нарва-Йыэсуу в деревне Сиргала был пожар, в ходе тушения которого нашли тело 65-летнего мужчины.
Сегодня ночью в районе Нарва-Йыэсуу в деревне Сиргала был пожар, в ходе тушения которого нашли тело 65-летнего мужчины.
В 00:32 Центр тревоги получил сообщение, что на Сиргала теэ горит двухэтажный частный дом.
По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили, что дом горит открытым пламенем, и сразу приступили к тушению.
В ходе спасательных работ спасатели нашли тело 65-летнего мужчины. Спасатели локализовали пожар к 3:54. Причину возникновения и обстоятельства пожара выяснит следствие.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Сеть магазинов «Буквоед» представила новый логотип
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье в поле
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Известную спортсменку с Украины убили и утопили