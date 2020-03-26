В ходе спецоперации полиция задержала трех серийных взломщиков
В ходе спецоперации полиции были задержаны трое мужчин, которых подозревают во взломе магазинов и автозаправок.
В ходе спецоперации полиции были задержаны трое мужчин, которых подозревают во взломе магазинов и автозаправок.
Руководитель полиции Вильянди Маргус Сасс рассказал, что полицейская операция была проведена в ночь на 24 марта около 4 часов, когда в деревне Вастемыйза в Вильяндиском уезде в магазине сработала сигнализация. В бегстве с места происшествия заметили несколько подозрительных людей.
Охранная фирма вызвала полицию. Выяснилось, что в магазин пытались проникнуть через окно, но из-за решеток этого сделать не удалось.
”Полиция приступила к поиску подозреваемых в этой местности и вскоре обнаружила в деревне Сюргавере ”Тойоту”. Увидев сотрудников правоохраниельных органов, водитель попытался скрыться и врезался в полицейскую машину. От столкновении "Тойота" врезалась в дерево, после чего полицейским удалось задержать водителя. Два других человека, которые находились в машине, сбежали в лес”, — рассказал Маргус Сасс.
Для поиска сбежавших была привлечена служебная собака, которая задержала одного из мужчин спустя час.
Полиция продолжила поиски третьего человека, применив дрон. Спустя 8 часов в лесу задержали и его.
Будет дополнено.
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