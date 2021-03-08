В ходе совместной попойки мужчина напал с ножом на своего брата

В прошлую субботу полиция получила вызов в волость Вильянди, где 34-летний мужчина напал с острым предметом на своего брата.
Ссора произошла в результате совместного распития алкоголя.
В конфликт вмешался отец мужчин, в результате чего он также пострадал. Прибывшие на место медики доставили 73-летнего мужчину в больницу. 38-летнему мужчине помощь была оказана на месте.
Точные обстоятельства будут установлены в ходе расследования. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Нападавший был задержан в качестве подозреваемого и доставлен на вытрезвление.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Как долго можно не менять постельное: максимальный срок
Глаз не отвести! Как выглядела красавица-сестра Есенина
Как часто нужно менять постельное белье
Чернобыльские коровы не перестают удивлять ученых