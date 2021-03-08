В ходе совместной попойки мужчина напал с ножом на своего брата

Ссора произошла в результате совместного распития алкоголя.

В конфликт вмешался отец мужчин, в результате чего он также пострадал. Прибывшие на место медики доставили 73-летнего мужчину в больницу. 38-летнему мужчине помощь была оказана на месте.

Точные обстоятельства будут установлены в ходе расследования. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Нападавший был задержан в качестве подозреваемого и доставлен на вытрезвление.

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