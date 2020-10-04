В ходе рейда были выявлены нетрезвые водители: 26 в алкогольном состоянии, 5 — в наркотическом

По предварительным данным, в Рапламаа один пьяный водитель попал в аварию. 3 октября примерно в 22:40 на 62 километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри 51-летний водитель Volvo S70, находясь в нетрезвом состоянии, вылетел в кювет. Машина перевернулась на крышу. Водителя доставили в больницу.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

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