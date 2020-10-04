В ходе рейда были выявлены нетрезвые водители: 26 в алкогольном состоянии, 5 — в наркотическом(2)
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 26 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также пятерых в наркотическом опьянении.
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