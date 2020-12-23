В ходе пьянки за два дня мужчина избил до смерти двух человек

Согласно обвинению, 16 июня обвиняемый вместе с 47-летним знакомым отправился в квартиру другого, 61-летнего, знакомого в деревне Кангру в волости Кийли в Харьюмаа для распития алкогольных напитков. В определенный момент хозяин квартиры велел 47-летнему мужчине идти спать и когда тот отказался, обвиняемый ударил его в область груди. После этого 47-летний мужчина все же отправился спать. Обвиняемый продолжил вместе с хозяином квартиры распивать алкоголь. В какой-то момент обвиняемый вышел из себя, стал бить 61-летнего мужчину руками и ногами, а также топтаться по его груди. Тем самым он нанес мужчине несовместимые с жизнью повреждения, в результате чего жертва скончалась на месте.

Далее обвиняемый продолжил употребление спиртного вместе с 47-летним мужчиной. На следующее утро они ушли из квартиры, оставив тело, и продолжили пить в доме, расположенном в деревне Саусти в волости Кийли. В ходе пьянки обвиняемый несколько раз избил 47-летнего знакомого и как минимум на сутки оставил его лежать без еды и воды на улице. В ходе неоднократных избиений обвиняемый нанес 47-летнему мужчине тяжелые повреждения, в результате чего потерпевший скончался.

По словам государственного прокурора Келли Круусимяги, тело второго мужчины было обнаружено благодаря внимательности полицейских. 25 июня следователи Пыхьяской префектуры отправились на расположенный в Саусти хутор, чтобы задержать обвиняемого и предъявить ему подозрение в убийстве первого знакомого. В ходе осмотра территории стражи порядка заметили свежие следы копания, где позже и нашли второй труп.

Обвиняемый ранее неоднократно наказывался за преступления против личности.