В ходе проверки в аэропорту водителей такси полиция поймала нелегалов из Белоруссии и Украины

В ходе проверки был задержан гражданин Белоруссии 1970 года рождения, который дал полиции ложные пояснения относительно своего нахождения в нашей стране.

Был также выявлен гражданин Украины 1982 года рождения, который оказывал услуги такси, не имея разрешения на работу в Эстонии.