14.02.2020, 16:25
В ходе проверки в аэропорту водителей такси полиция поймала нелегалов из Белоруссии и Украины(2)
Пограничная и миграционная служба Пыхьяской префектуры совместно с МуПо и полицейскими провела у таллиннского аэропорта проверку водителей-иностранцев, работающих с помощью мобильных приложений, на предмет законности их работы и пребывания в стране.
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
Тайна раскрыта: Зачем засыпать соль в унитаз и раковину