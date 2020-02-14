14.02.2020, 16:25
В ходе проверки в аэропорту водителей такси полиция поймала нелегалов из Белоруссии и Украины(6)
Пограничная и миграционная служба Пыхьяской префектуры совместно с МуПо и полицейскими провела у таллиннского аэропорта проверку водителей-иностранцев, работающих с помощью мобильных приложений, на предмет законности их работы и пребывания в стране.
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