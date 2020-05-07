В ходе охоты на серийного убийцу власти Панамы задержали объявленного в международный розыск эстонца

2 февраля из тюрьмы расположенной в Центральной Америке Республики Панама сбежал мужчина по имени Жилберту Вентура Себальос (Gilberto Ventura Ceballos).

Себальос — один из самых известных серийных убийц Панамы последних лет.

В 2010-2011 годах торговавший мобильными телефонами Себальос вместе со своим сообщником ограбил и убил пятерых студентов из Китая. В ходе поисков обнаружили, что трупы жертв погребены под полом жилого дома в городе Ла Чоррера. Следователи установили, что по меньшей мере двоих из пяти студентов похоронили заживо. Перед этим Себальос успел выманить у родственников жертв около четверти миллиона долларов выкупа.

Признавшего свою вину Себальоса и его помощника в июне позапрошлого года приговорили к 50 годам тюрьмы.

Policia Nacional

Когда Себальос в начале февраля при помощи тюремных надзирателей сбежал из предназначенной для содержания особо опасных преступников тюрьмы Ла Нуэва Джойя, для его задержания начали большую охоту. Впервые Себальосу удалось сбежать двумя годами ранее, и теперь власти восприняли происходящее как что-то очень личное. Полиция Панамы пообещала выдать за информацию, которая приведет к Себальосу, вознаграждение в целых 30 000 долларов.

13 февраля Себальоса наконец нашли, но в ходе широкомасштабных поисков полицейским попался еще кое-кто.

А именно полиция на неделю раньше начала интенсивные поиски в старом городе столицы государства — города Панамы, где в орбиту интересов полицейских попал также один светловолосый иностранец плотного телосложения. Предположительно при проверке документов выяснилось, что это гражданин Эстонии, в отношении которого Интерпол выдал так называемый "красный ордер". Это означает, что данное лицо находится в международном розыске. Эстонец находился в стране в качестве туриста.

Unidades de la DNIP junto a la Policía Turística capturaron en el Casco Antiguo a una persona de origen estoniano con orden de notificación roja por parte de @InteInterpol por el delito de Sustancias Psicotrópicas o Organización de Grupos Delictivos. #UnidosLoHacemos pic.twitter.com/yOnB4Bp4cc — Policía Nacional (@ProtegeryServir) February 7, 2020

Эстонская госпрокуратура не разглашает имя мужчины, но представитель прокуратуры подтвердил Ekspress, что такой человек по просьбе прокуратуры задержан властями Панамы в качестве подозреваемого. Речь идет о 33-летнем гражданине Эстонской Республики, который ранее был наказан за совершение наркопреступлений и теперь подозревается в организации крупномасштабного наркобизнеса в Эстонии.