В ходе масштабной поисковой операции найден пропавший в лесу трехлетний ребенок

В Центре тревоги на номер 112 в 14.30 поступило сообщение, что в Сааремаа в деревне Кихельконна-Лийва пропал трехлетний ребенок.

"Семья пошла гулять в лес к реке и в какой-то момент потеряла ребенка из вида", — рассказал лейтенант полиции Курессаареского отделения полиции Андрус Тянак.

На вызов отреагировали все свободные патрули, служебная собака, к поискам сразу же были задействованы добровольцы и спасатели.

„Так как ребенок был у реки, ситуация была критическая. На помощь мы вызвали вертолет, добровольцы и Инспекция окружающей среды начали искать ребенка про помощи дронов", — сказал Тянак.

Ребенка начали искать в цепочке, прочесывая лес. "Ребенка нашел через пару часов сотрудник Спасательного департамента. Ребенок был в паре километров от места, где его потеряли из вида родители. Ребенок здоров, но, конечно, напуган случившимся".

"Мы очень счастливы, что все закончилось хорошо. От всего сердца благодарю всех, то помогал в поисках", — сказал Андрус Тянак.