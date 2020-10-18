В ходе масштабной операции полиция нашла пожилую женщину

Глава полицейского отделения Вильянди Маргус Сасс сказал, что утром собралось более полусотни желающих помочь в поисках. Именно добровольцы нашли женщину, вывели из леса. Затем ее осмотрели медики, после ее доставили в больницы. Она вся промокла и сильно устала.

До этого

Вчера в 22 часа вечера полиция получила сообщение, что в Вильяндимаа в деревне Ванамыйза пожилая женщина ушла в неизвестном направлении. Близкие сказали, что у нее проблемы с памятью, поэтому она может не найти дом без посторонней помощи.

Полиция сразу начала поиски. К работе подключились дроны, служебные собаки и инфракрасные камеры. Изначально проверили местность вокруг дома и соседние здания.