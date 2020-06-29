29.06.2020, 13:04

В Хельсинкском городском театре произошел взрыв


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В Хельсинкском городском театре произошел взрыв
Foto: Eero Vabamägi

Финская полиция сообщает в твиттере о взрыве в Хельсинкском городском театре.

На месте несколько машин полицейских, спасательных и скорой помощи.

На данный момент установлено, что один человек пострадал. Причина взрыва выясняется.

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