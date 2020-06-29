29.06.2020, 13:04
В Хельсинкском городском театре произошел взрыв
Финская полиция сообщает в твиттере о взрыве в Хельсинкском городском театре.
Финская полиция сообщает в твиттере о взрыве в Хельсинкском городском театре.
На месте несколько машин полицейских, спасательных и скорой помощи.
На данный момент установлено, что один человек пострадал. Причина взрыва выясняется.
Poliisilla on tehtävä Helsingin kaupunginteatterilla. Paikalla on useampi poliisin, pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksikkö. Ensitietojen mukaan paikalla on tapahtunut räjähdysonnettomuus. #poliisi #Helsinki— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) June 29, 2020
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Почему серпуховский педофил до сих пор не в тюрьме