В Хельсинки вскрыта преступная схема: продажей запрещенных таблеток руководили из Эстонии

Преступная деятельность, по данным полиции, продолжалась с января по май, под стражу взяты четыре человека.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что высланный из Финляндии за более ранние преступления мужчина попросил мать своей подруги помочь за определенную плату распространить оставшиеся у мужчины в финской квартире таблетки Subutex. Женщина согласилась и привлекла к делу своего 15-летнего сына.

"Женщина с сыном под руководством мужчины из Эстонии передавали таблетки Subutex различным лицам в Хельсинки. Полученные за таблетки деньги, примерно 30 000 евро, были доставлены мужчине в Эстонию и еще одному мужчине в Россию. Сама женщина и ее сын, насколько известно, не получили обещанной им платы", — сообщил руководящий следствием комиссар финской полиции Тони Уусикиви.

Полиция провела в конце мая обыск в квартире, где жили женщина с сыном, и конфисковала несколько тысяч евро, которые были спрятаны в плюшевом мишке.

В хельсинкской квартире эстонского мужчины были конфискованы таблетки Subutex и вакуумная упаковка для них.

"Во время следствия было налажено плодотворное сотрудничество с эстонской полицией. Руководивший из Эстонии распространением наркотиков мужчина в настоящий момент находится под предварительным следствием в Финляндии", — сказал Уусикиви.

Прокуратура утвердила обвинение, судебный процесс начнется в Хельсинки 27 августа.