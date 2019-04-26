В Хельсинки трое мужчин обвиняются в убийстве эстонца. Все началось с пропавшего в сочельник наркотика

Полиция узнала о происшествии посредством сообщения об исчезновении 29 декабря 2018 года. Жертва, 51-лений мужчина, пропала после проведенного в кабаке вечера накануне рождественского сочельника, передает MTV Uutiset.

По словам прокурора, все началось со ссоры из-за пропажи наркотического вещества.

"[Обвиняемый] сообщил, что [жертву] нужно избить, потому что из квартиры пропало наркотическое вещество", — сказал прокурор.

По сообщению прокурора, мужчину отвели в ванную комнату, где его сильно избили. Под конец один мужчина взял с гвоздя охотничий нож, 30-сантиметровым клинком которого ударил жертву в голову и под конец в горло.

По словам прокурора, преступление произошло под утро в рождественский сочельник. Жертву завернули среди прочего в душевую занавеску и простыни и несколько дней спустя отвезли на машине, чтобы спрятать на местности. Один из обвиняемых позднее показал место полиции.

Главный обвиняемый также обвиняется в тяжком наркопреступлении. У него, согласно обвинению, нашли 1,7 килограмма конопли, несколько граммов амфетамина, кокаина, метамфетамина и экстази и более ста таблеток классифицирующегося как наркотик успокоительного.