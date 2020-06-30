30.06.2020, 15:50

В Хельсинки эвакуировали пассажиров из самолета, который прибыл из Таллинна

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Finnairi lennukid Magnetic MRO juures remondis
Finnairi lennukid Magnetic MRO juures remondisFoto: Finnair/Magnetic MRO

В Аэропорту Хе́льсинки пассажиров прибывшего из Таллинна самолета Finnair эвакуировали прямо с аэродрома из-за задымления в кабине пилота.

Согласно данным Iltalehti, это был рейс AY1014, который вылетел из Таллинна на 10 минут раньше запланированного времени. Вылетевший в 11:45 самолет должен был приземлиться в Хельсинки около 12:25.

Однако во время посадки в кабине пилота началось задымление. Самолет все же безопасно приземлился в 12:03, после чего пассажиров эвакуировали.

В инциденте никто не пострадал, а движения на аэродроме уже восстановлено.

Представитель Finnair сообщил, что в самолете находились 15 пассажиров и 4 члена экипажа. Задымление вызвала неисправность в блоке питания противообледенительной системы пропеллера.

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