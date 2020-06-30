В Хельсинки эвакуировали пассажиров из самолета, который прибыл из Таллинна(2)
В Аэропорту Хе́льсинки пассажиров прибывшего из Таллинна самолета Finnair эвакуировали прямо с аэродрома из-за задымления в кабине пилота.
В Аэропорту Хе́льсинки пассажиров прибывшего из Таллинна самолета Finnair эвакуировали прямо с аэродрома из-за задымления в кабине пилота.
Согласно данным Iltalehti, это был рейс AY1014, который вылетел из Таллинна на 10 минут раньше запланированного времени. Вылетевший в 11:45 самолет должен был приземлиться в Хельсинки около 12:25.
Однако во время посадки в кабине пилота началось задымление. Самолет все же безопасно приземлился в 12:03, после чего пассажиров эвакуировали.
В инциденте никто не пострадал, а движения на аэродроме уже восстановлено.
Представитель Finnair сообщил, что в самолете находились 15 пассажиров и 4 члена экипажа. Задымление вызвала неисправность в блоке питания противообледенительной системы пропеллера.
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