В Хельсинки эвакуировали пассажиров из самолета, который прибыл из Таллинна

Согласно данным Iltalehti, это был рейс AY1014, который вылетел из Таллинна на 10 минут раньше запланированного времени. Вылетевший в 11:45 самолет должен был приземлиться в Хельсинки около 12:25.

Однако во время посадки в кабине пилота началось задымление. Самолет все же безопасно приземлился в 12:03, после чего пассажиров эвакуировали.

В инциденте никто не пострадал, а движения на аэродроме уже восстановлено.

Представитель Finnair сообщил, что в самолете находились 15 пассажиров и 4 члена экипажа. Задымление вызвала неисправность в блоке питания противообледенительной системы пропеллера.