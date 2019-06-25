В Харьюском уезде лось спровоцировал ДТП: женщина в больнице

По данным полиции, инцидент случился в 00:34 в волости Раэ на 17-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где наперерез автомашине Toyota выбежал лось, передает rus.err.ee.

Избежать столкновения водителю — 40-летней женщине — не удалось. В результате происшествия она оказалась в роли пострадавшей и была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В последнее время появление на дорогах лосей все чаще становится причиной ДТП. На прошлой неделе выскочивший на дорогу лось спровоцировал ДТП со смертельным исходом в Ида-Вирумаа.