25.01.2020, 08:40

В Харьюмаа в результате столкновения двух машин погиб человек


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Вчера в Йыэляхтме произошла авария, в результате которой погиб 60-летний водитель Toyota.

По первоначальным данным, вчера, около 20:00 в Йыэляхтме на мосту Ягала автомобиль марки Land Rover врезался в ехавшую впереди Toyota. Водитель Toyota хотел совершить разворот.

В результате столкновения водитель Toyota получил тяжелые травмы. Медики пытались реанимировать его но, к сожалению, это не удалось. 25-летнему водителю Land Rover первую помощь оказали на месте.

На месте ДТП дорога была очень скользкой.

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