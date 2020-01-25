В Харьюмаа в результате столкновения двух машин погиб человек

Вчера в Йыэляхтме произошла авария, в результате которой погиб 60-летний водитель Toyota.
По первоначальным данным, вчера, около 20:00 в Йыэляхтме на мосту Ягала автомобиль марки Land Rover врезался в ехавшую впереди Toyota. Водитель Toyota хотел совершить разворот.
В результате столкновения водитель Toyota получил тяжелые травмы. Медики пытались реанимировать его но, к сожалению, это не удалось. 25-летнему водителю Land Rover первую помощь оказали на месте.
На месте ДТП дорога была очень скользкой.
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