В Харьюмаа в ДТП пострадали двое детей

За минувшие сутки произошло два ДТП, в которых пострадали дети.
30 декабря в 12:42 сообщили о ДТП в Харьюмаа в волости Куусалу в поселке Кийу на дороге Кийу-Яануксе, где 65-летний мужчина потерял контроль над автомобилем Jeep Grand Cherokee Laredo и съехал с дороги налево, где машина перевернулась на крышу. Находившегося в автомобиле 8-летнего мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.
В 14:30 сообщили о ДТП в Харьюмаа в волости Харку на перекрестке шоссе Таллинн-Палдиски и Таллиннской окружной дороги, где автомобиль Renault Megane, которым управляла 62-летняя женщина, столкнулся с автомобилем Audi A4, которым управлял 20-летний мужчина. Находившуюся в Renault 6-летнюю девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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