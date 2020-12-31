В Харьюмаа в ДТП пострадали двое детей

30 декабря в 12:42 сообщили о ДТП в Харьюмаа в волости Куусалу в поселке Кийу на дороге Кийу-Яануксе, где 65-летний мужчина потерял контроль над автомобилем Jeep Grand Cherokee Laredo и съехал с дороги налево, где машина перевернулась на крышу. Находившегося в автомобиле 8-летнего мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.



В 14:30 сообщили о ДТП в Харьюмаа в волости Харку на перекрестке шоссе Таллинн-Палдиски и Таллиннской окружной дороги, где автомобиль Renault Megane, которым управляла 62-летняя женщина, столкнулся с автомобилем Audi A4, которым управлял 20-летний мужчина. Находившуюся в Renault 6-летнюю девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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