03.08.2020, 16:41

В Харьюмаа с продавцом автомобиля расплатились фальшивыми деньгами

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100-eurone
100-euroneFoto: Anni Õnneleid

Сотрудники полиции Пыхьяской префектуры возбудили 31 июля уголовное дело по факту использования в Харьюмаа фальшивых денежных знаков.

Как сообщает полиция, 30 июля потерпевший продал человеку, личность которого пока не установлена, транспортное средство. Покупатель расплатился за машину четырьмя 100-евровыми купюрами, которые, как позже выяснилось, оказались фальшивыми.

Все обстоятельства преступления выяснит следствие.

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