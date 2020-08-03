В Харьюмаа с продавцом автомобиля расплатились фальшивыми деньгами

Сотрудники полиции Пыхьяской префектуры возбудили 31 июля уголовное дело по факту использования в Харьюмаа фальшивых денежных знаков.
Как сообщает полиция, 30 июля потерпевший продал человеку, личность которого пока не установлена, транспортное средство. Покупатель расплатился за машину четырьмя 100-евровыми купюрами, которые, как позже выяснилось, оказались фальшивыми.
Все обстоятельства преступления выяснит следствие.
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