13.04.2020, 07:13

В Харьюмаа пьяная женщина на авто врезалась в дерево: два человека в больнице

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Politseioperatsioon Suurupis
Politseibuss maanteel (foto on illustratiivne).Foto: Taavi Sepp

Вчера в 18:49 на 10 км Рийзипере-Вазалемма теэ в волости Сауэ в Харьюмаа произошла авария: 49-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения на легковом автомобиле Suzuki Baleno съехала с дороги в право в врезалась в дерево.

Водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Точные обстоятельства выясняются.

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