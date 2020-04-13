В Харьюмаа пьяная женщина на авто врезалась в дерево: два человека в больнице

Водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Точные обстоятельства выясняются.

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