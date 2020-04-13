13.04.2020, 07:13
В Харьюмаа пьяная женщина на авто врезалась в дерево: два человека в больнице(8)
Вчера в 18:49 на 10 км Рийзипере-Вазалемма теэ в волости Сауэ в Харьюмаа произошла авария: 49-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения на легковом автомобиле Suzuki Baleno съехала с дороги в право в врезалась в дерево.
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