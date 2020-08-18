18.08.2020, 20:20

В Харьюмаа после столкновения с лосем водитель попал в больницу, животное погибло

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Põder jooksis autole ette
Põder jooksis autole etteFoto: Kenno Soo

Во вторник, 18 августа, в Харьюском уезде автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 56-летний мужчина, наехал на лося, пишет rus.err.

Скорая доставила водителя в больницу. В результате столкновения лось погиб на месте происшествия.

ДТП произошло в 10:05 на пятом километре шоссе Вяэна — Кейла-Йоа, передает полиция в социальных сетях.

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