18.08.2020, 20:20
В Харьюмаа после столкновения с лосем водитель попал в больницу, животное погибло(1)
Во вторник, 18 августа, в Харьюском уезде автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 56-летний мужчина, наехал на лося, пишет rus.err.
Во вторник, 18 августа, в Харьюском уезде автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 56-летний мужчина, наехал на лося, пишет rus.err.
Скорая доставила водителя в больницу. В результате столкновения лось погиб на месте происшествия.
ДТП произошло в 10:05 на пятом километре шоссе Вяэна — Кейла-Йоа, передает полиция в социальных сетях.
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