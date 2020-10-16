В Харьюмаа полиция конфисковала большое количество "бутирата". Подозреваемые в наркоторговле задержаны

Полицейские провели задержание мужчины и женщины 8 сентября, так как на основании поступившей информации было подозрение, что эти лица занимаются в Таллинне и Харьюмаа оборотом наркотиков в крупном размере. Вещество с подозрением на GBL нашли в ходе обыска как в транспортном средстве мужчины и у него дома в Тюрисалу, так и дома у женщины в Таллинне. Также были найдены намеки, указывающие на переработку GBL. Вещество направлено в Институт судебной экспертизы Эстонии на экспертизу, которая даст более точные ответы о составе и объеме вещества. Учитывая, что объем одной продаваемой на улице дозы GHB (гамма-гидроксибутират, ГГБ) составляет в среднем 5 мл, то доход от продажи такого количества вещества мог составлять по крайней мере двадцать тысяч евро.

Было начато уголовное делопроизводство по статье о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Лаури Йыги, который руководит ведением делопроизводства, сказал, что согласно собранным данным, подозреваемые занимались переработкой GBL на GHB в домашних условиях.

"GBL по виду и свойствам по неузнаваемости похож на GHB, поэтому для получения наркоопьянения это вещество пьют и в не переработанном виде. Это вещество вызывает очень сильную зависимость и действует на организм разрушающе. В автомобильной промышленности GBL используется для чистки литых дисков. И подозреваемые в этом уголовном деле были также в сильной зависимости. Но такое большое количество вещества однозначно указывает на то, что вещество хранили и обрабатывали с целью дальнейшей продажи", — сказал прокурор.

По словам Йыги, внимание правоохранительных органов прежде всего направлено на препятствование деятельности лиц, обогащающихся за счет продажи наркотиков. "Одна из дальнейших целей уголовного делопроизводства — это обнаружение и изъятие криминального дохода," — добавил он.

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, под особенным вниманием полиции находятся те преступные группы, члены которых ввозят наркотики в Эстонию или могут изготовить их здесь самостоятельно.