В Харьюмаа погиб велосипедист. Он ехал без шлема

ДТП произошло около 10 утра в Харьюмаа в деревне Падизе.

По первоначальным данным, 60-летний велосипедист без шлема ехал по дороге, потерял контроль над транспортным средством и упал. Мужчина погиб на месте происшествия.

Все более точные обстоятельства происшествия выясняются.