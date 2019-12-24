В Харьюмаа погиб велосипедист. Он ехал без шлема

Сегодня утром ДТП унесло жизнь 60-летнего велосипедиста, который ехал без шлема.
ДТП произошло около 10 утра в Харьюмаа в деревне Падизе.
По первоначальным данным, 60-летний велосипедист без шлема ехал по дороге, потерял контроль над транспортным средством и упал. Мужчина погиб на месте происшествия.
Все более точные обстоятельства происшествия выясняются.
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