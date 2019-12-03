03.12.2019, 13:46

В Харьюмаа мужчина выстрелил в сторону полицейских из стартового пистолета


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Stardipüstol
StardipüstolFoto: Ilmar Saabas

Вчера в деревне Леммару в волости Ляэне-Харью 50-летний мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону полицейских.

Все началось с того, что стражи порядка прибыли на вызов об агрессивном мужчине, который повздорил со своими родителями.

Как сообщила Пыхьяская префектура, полицейские в результате инцидента не пострадали. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого.

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