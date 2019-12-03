03.12.2019, 13:46
В Харьюмаа мужчина выстрелил в сторону полицейских из стартового пистолета
Вчера в деревне Леммару в волости Ляэне-Харью 50-летний мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону полицейских.
Вчера в деревне Леммару в волости Ляэне-Харью 50-летний мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону полицейских.
Все началось с того, что стражи порядка прибыли на вызов об агрессивном мужчине, который повздорил со своими родителями.
Как сообщила Пыхьяская префектура, полицейские в результате инцидента не пострадали. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Реакция Соловьёва на неожиданную смерть Исаева
Студентка выпала из самолета, выломав дверь на высоте
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки