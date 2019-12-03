03.12.2019, 13:46
В Харьюмаа мужчина выстрелил в сторону полицейских из стартового пистолета(10)
Вчера в деревне Леммару в волости Ляэне-Харью 50-летний мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону полицейских.
Вчера в деревне Леммару в волости Ляэне-Харью 50-летний мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону полицейских.
Все началось с того, что стражи порядка прибыли на вызов об агрессивном мужчине, который повздорил со своими родителями.
Как сообщила Пыхьяская префектура, полицейские в результате инцидента не пострадали. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Не надо сажать: мать вступилась за доцента-убийцу
Упавшая на капот авто с 14 этажа российская девочка выжила
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Нашли тело в реке: подробности убийства пропавшей школьницы