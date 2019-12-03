В Харьюмаа мужчина выстрелил в сторону полицейских из стартового пистолета

Все началось с того, что стражи порядка прибыли на вызов об агрессивном мужчине, который повздорил со своими родителями.

Как сообщила Пыхьяская префектура, полицейские в результате инцидента не пострадали. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого.