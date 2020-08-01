01.08.2020, 17:31
В Харьюмаа мужчина вылетел с дороги и врезался в дерево
В субботу, 1 августа, в 13:56 42-летний мужчина вылетел с дороги и врезался в дерево, передает Пыхьяская префектура полиции в Twitter.
В субботу, 1 августа, в 13:56 42-летний мужчина вылетел с дороги и врезался в дерево, передает Пыхьяская префектура полиции в Twitter.
Инцидент произошел на первом километре шоссе Саку — Лаагри. Мужчина передвигался на Volkswagen Multivan. Скорая помощь доставила пострадавшего в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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