01.08.2020, 17:31

В Харьюмаа мужчина вылетел с дороги и врезался в дерево


EST 1
Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Kenno Soo

В субботу, 1 августа, в 13:56 42-летний мужчина вылетел с дороги и врезался в дерево, передает Пыхьяская префектура полиции в Twitter.

Инцидент произошел на первом километре шоссе Саку — Лаагри. Мужчина передвигался на Volkswagen Multivan. Скорая помощь доставила пострадавшего в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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