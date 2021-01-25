В Харьюмаа молодой мужчина на вездеходе вылетел в кювет и погиб

Вчера в 19:12 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Мустйыэ в волости Анья в Харьюмаа возле дороги в кювете находится вездеход, под которым — 34-летний мужчина в тяжелом состоянии.
К сожалению, несмотря на усилия прибывших на место медиков, спасти мужчину не удалось и он умер на месте. По предварительным данным, мужчина ехал на вездеходе один и носил шлем. Точные причины случившегося пока неясны.
Полиция напоминает, что дорожные условия сейчас переменчивы, поэтому ехать нужно предельно внимательно. На скользкой дороге очень легко потерять управление над транспортным средством, поэтому следует тщательно выбирать скорость движения.
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